Ümit Alan: Salgınla beraber dijitalleşen dünya

Salgın sırasında hayatımız eskisinden çok daha fazla dijital hale geldi. Online alışveriş arttı, sosyal medyada geçirilen zaman katlandı, iş dünyasında daha önce aynı şehir içinde pek kullanılmayan telekonferans uygulamaları zorunlu olarak kullanılmaya başlandı. Doğal olarak salgından sonra dijitalin hayatımızdaki etkisi çok daha fazla artacak. Çünkü hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını da gördük. Ancak bu kolaylaştırmanın bir bedeli var ve çoğumuz bu bedelin farkında değiliz. Howard Rheingold Net Smart: How to Thrive Online* kitabında (The MIT Press, 2012) kitabında asıl meselenin bu olduğu gibi otomatik olarak kabul ettiğimiz gerçekliğe uyanmak olduğunu söylüyor. Nihayetinde hiçbirimiz sosyal medyayla baş etme yeteneğiyle doğmadık. Bu teknolojiler ama yavaş yavaş ama birdenbire hayatımıza giriverdi.

Ümit Alan’ın yazısı