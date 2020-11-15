Ümit Alan: Önümüzdeki seçimlere hangi sosyal medya şartlarında gireceğiz?

Amerika’da bir kesimin, sağın ve Trump’ın yükselişini sosyolojik şartlardan tamamen koparıp sosyal medya manipülasyonlarına bağlaması yüzünden dev platformlar bu seçimde pek çok önlem aldı. Twitter’ın yayımladığı bildiriye göre 27 Ekim–11 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 300 bin tweet tartışmalı ve yanıltıcı içerik diye etiketlenmiş. (Bunlar arasında ABD mevcut Başkanı Trump’ın da tweetleri var)

Kuşkusuz tüm bu tartışmaların ardından Türkiye’de normal şartlarda 2023’te yapılması beklenen seçime gidiyor akıllar. Mevcut sosyal medya düzenlemesine göre Nisan 2021’den itibaren bu sosyal medya platformlarının hiçbirine erişemeyecek hale gelebiliriz. Peki, Türkiye’de bakanların dahi sosyal medyadan daha etkili bir istifa açıklama mecrası bulamadığı ortamda sosyal medyanın bırakacağı boşluk üzerine ne kadar düşünüyoruz? Açık ki yaratacağı boşluk, gazeteciliğin bile dolduramayacağı kadar büyümüş durumda. Öte yandan olumsuz etkileri de ortada. Özetle; 2023 seçimi veya olası erken seçime hangi sosyal medya şartlarında gireceğiz?

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Ümit Alan’ın yazısı