Ümit Alan: Okuru aldatmanın bir başka şekli

Çoğu iddiada bunların hiçbiri yapılmıyor. Bir konuyu “bilmem kim iddia etti” diye hızla haberleştirmek teknik olarak yanlış değil, belki etik olarak bile sorumluluğu az. Ancak artık görmeliyiz ki okuru aldatmanın bir başka şekli bu. Birkaç kere başarılabilir belki ama kimseyi sonsuza dek aldatmak mümkün değil. Öyle olsaydı orantısız medya gücüne sahip olanlar son yerel seçimde böylesi bir hezimet yaşamazdı. Hiçbir şey olmasa da bir şey olur ve İstanbul seçimini tekrarlatanlar kazanırdı.
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