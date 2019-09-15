Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ümit Alan: Okuru aldatmanın bir başka şekli

Çoğu iddiada bunların hiçbiri yapılmıyor. Bir konuyu “bilmem kim iddia etti” diye hızla haberleştirmek teknik olarak yanlış değil, belki etik olarak bile sorumluluğu az. Ancak artık görmeliyiz ki okuru aldatmanın bir başka şekli bu. Birkaç kere başarılabilir belki ama kimseyi sonsuza dek aldatmak mümkün değil. Öyle olsaydı orantısız medya gücüne sahip olanlar son yerel seçimde böylesi bir hezimet yaşamazdı. Hiçbir şey olmasa da bir şey olur ve İstanbul seçimini tekrarlatanlar kazanırdı.

Ümit Alan’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Boko Haram’dan kaçarken yürüyemeyen oğlunu bırakan anne: Aldığım en zor karardı

Nijeryalı Asibi’nin yaşadığı köye beş yıl önce bir akşam radikal İslamcı Boko Haram örgütü saldırı düzenledi. Biri kız beş çocuğu olan Asibi, çocuklarıyla kaçarken gece boyunca nehirde saklandı. Oğullarından birinin bacakları saatlerce soğuk suda bekledikleri için tutmaz hale geldi. Ve, sabah yola devam etmek için bir seçim yapmak zorunda kaldı. Emzirmek zorunda olduğu kızı henüz bebek olduğu için oğlunu taşıyamadı ve bıraktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...