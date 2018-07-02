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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Alan: Medya açısından ortaya çıkan tablo sürdürülebilir bir tablo değil

 

Medya açısından ortaya çıkan tablo sürdürülebilir bir tablo değil. Çünkü demokrasi sadece seçimlerde alınan sonuç değil, herkesin kendi sesini duyması ve duyurması şansıdır. Bugünkü medya ortamında bu “illüzyon” olarak dahi mümkün görünmüyor.

Bu durumun sadece iktidarın lehine işleyecek sonuçları olmayabilir. Bu durum; komplo teorileri, dedikodu, yalan haber gibi sorunları dünya ortalamasının üzerine çeker.

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Türkiye’nin medya sorununu çözmesi şart. Muhalefete düşen “alternatif medyayı” güçlendirmek için strateji geliştirmek ama iktidarın da medyadaki temsiliyet sorunu üzerine güç sarhoşluğuna kapılmadan düşünmesi lazım. Türkiye için.

Ümit Alan’ın yazısı


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