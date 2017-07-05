Ümit Alan: Kontağı çevirdiğiniz an aklınıza TRT gelsin

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Şimdi elimizi vicdanımıza koyup düşünelim, bizzat kendisi bunca adaletsiz bir vergiyle finanse edilen ve tamamına karşı sorumlu olduğu ülkenin sadece yandaş kesimine hitap eden bir kurumun adalet kavramını doğru yorumlaması mümkün mü?

Elbette değil. Bu yüzden adaleti TRT’nin ölçeğinden tartmak zaten anlamsız. Sözde dese de, özde dese de kendine göre haklı. “Tüm bunlardan çok sıkıldım, tatile filan kaçayım” diyorsanız yine TRT’den kaçış yok.

Reklam

Kontağı çevirdiğiniz an aklınıza TRT gelsin, zira araba alırken de TRT’ye vergi verdiniz. Nitekim arabanın radyosu var. İyi yolculuklar.

Ümit Alan’ın yazısı