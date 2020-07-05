Ümit Alan: İktidar ‘sosyal medya zararlı’ derken, muhalefet alışıldık ezberle ‘hayır değil’ demek zorunda mı?

Peki, iktidar “sosyal medya zararlı” derken muhalefet alışıldık ezberle “Hayır değil” demek zorunda mı? İfade özgürlüğü elbette en önemli şey. Ancak sahte haber, troller, veri hakları, algoritmalarla kişiselleştirilmiş reklamın sonuçları ve dahası… Bunların hepsi insanlık sorunu. Elbette sosyal medyanın kapatılmasına hayır denmeli ama bunun alışıldık muhalefet mantığı içinde olmaması gerek. Twitter alelacele bir rapor hazırlayıp “Türkiye’deki tüm trollerin kaynağını” tek bir odak olarak işaret ediyorsa, muhalefet de “fazlası var” ve “bu hepimizin sorunu” diyebilmeli. Bugün Amerika’daki seçmenin algısının değişmesi için elde edilmiş verilerle Rusya’dan troll çalıştırıldığı tartışılıyorsa, muhalefet “sadece iktidarın trolleri var” deyip geçmemeli. Trollük hem devletleri kapsayan hem de aşan bir insanlık sorunu. Önce Başak Demirtaş’a, sonra Esra Albayrak’a yönelik saldırılar için insanlık tarihinde ilk diyemeyiz. Böyle münasebetsiz sözler, Twitter’dan, internetten önce de vardı. Şimdi sorun milyonların önünde olması ama bunun için de platform kapatılmaz. Hem trollerle hem de böylesi sanal şiddetle mücadelenin yöntemi, eğitimden evrensel hukuk standartlarına kadar giden uzun bir yol. Kaldı ki sosyal medya üzerinden dönen ticaret, yokluğunda birçok sektörü batıracak kadar büyük. Bunu göze alacak bir iktidar hayal edemiyorum.

Ümit Alan’ın yazısı