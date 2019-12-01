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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Alan: Gazeteci çıkardıysa etik filtresi takması gerekir

CNN Türk’ün haberi sosyal medyaya montajla servis edilmiş. “Termik santrallerin filtrelenmesi çok önemli” dediği kısım kesilmiş, baca filtresinin maliyetini tehdit gibi verilerle karşılaştıran kısım yalnız kalmış. Sunucu filtrenin önemini hızla geçip filtrelenme sürecinde termik santrallerin 10-12 gün boyunca çalışmayacağını söylüyor. Sonra da bunun bedelini ballandıra ballandıra aktarıyor. Yok 12 bin metro seferi yapılmayacak, yok 35 bin konut ışıksız kalacak gibi saçma sapan veriler.

Burada üretilen algı, sanki o filtreler takılırken bunların gerçekten olacağı gibi bir yanılsama yaratıyor. Sanki geçici olarak devreden çıkan bir santral yerine bir başkası ikame edilmeyecekmiş gibi. Gözbağcılık bu. İşte bu aslında, niyetin ‘erteleme’ alan termik santrallere yardım etmek olduğunu fazlaca belli ediyor. Böyle bir karşılaştırmalı veriyi, ancak filtre takma işinden yırtmak ya da mümkün olduğunca ertelemek isteyen termik santralin kendisi çıkarmıştır. Gazeteci çıkardıysa etik filtresi takması gerekir.

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Ümit Alan’ın yazısı

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