Ümit Alan: Doğal afet sonrası sosyal medyadan bir şeyler yapmak için çırpınmak anlamlı ancak…

Doğal afet sonrası uzakta olup hiçbir şey yapamayacakların sosyal medyadan bir şeyler yapmak için çırpınması çok anlamlı. Ne güzeldir ki çeşitli ihtiyaç tweetlerini RT etmek ve bazı önemli bilgileri paylaşmak için kendilerini sorumlu tutan insanlar var. Ancak bazı tweetler var ki saatler önce atılmış ve o konu artık çözüme kavuşmuş olduğu halde otomatik olarak RT edilmeye devam ediyor. Diyelim ki tek bir bölgeye özel yardım lazım. Bu tweetlenmeye başlıyor ve kısa sürede çözülüyor. Ancak tweet bir kere etkileşim alıp yayıldığı için o bölgeye gereksiz bir yığılma oluyor ve daha fazla yardıma ihtiyacı olan yerlerde kayıplar yaşanıyor. O yüzden bir ihtiyaç iletisini paylaşırken tarihine, saatine ve ana iletinin altındaki yorumlara bakmak önemli. Çünkü çoktan çözülmüş olabilir.

Ümit Alan’ın yazısı