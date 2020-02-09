Ümit Alan: CNN Türk’e asıl payeyi veren zaten muhalefet ve CHP’ydi

CHP’nin aldığı CNN Türk’ü boykot kararını isabetli buldum. Çok gecikmiş bir karar denilebilir belki ama yanlış değil. Çünkü eksik de olsa bir noktaya dikkat çekiyor. Her şeyden önce açıkça görmemiz gereken bir şey var: CNN Türk’e asıl payeyi veren zaten muhalefet ve CHP’ydi. Kaldı ki, parlamentoda halkın oylarıyla seçilmiş bir siyasi partiyi (HDP), CNN Türk ekranında tamamen görünmez kıldıklarında CHP’ye biçilen rol belli olmuştu. O da muhalefet ekranda varmış yanılsaması yaratmak. Bu aynı grubun gazetesi Hürriyet için de geçerli. Nitekim bu grubun Doğan’dan, Demirören Holding’e geçişinin de asıl sebebi bu zaten.

Ümit Alan’ın yazısı