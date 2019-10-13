Ümit Alan: Bugünlerde anlaşılıyor ki, bilgi özgürleştirme ve demokratikleşme büyük bir fiyasko

Facebook, Twitter, Google gibi teknoloji şirketlerinin havalı mottolarının en önemli kısmı, bilgiyi özgürleştirme ve demokratikleşme misyonuydu. Bugünlerde anlaşılıyor ki, bilgi özgürleştirme ve demokratikleşme büyük bir fiyasko. Zira enformasyonla birlikte dezenformasyon yani zırva da özgürleşti. Zırva insanın aslında rasyonel olmayan doğası gereği kendilerine büyük bir taraftar buldu ve hızla büyüyüp yayıldı. İnsanlar neye inanıyorlarsa onunla ilgili kanıtları internete özgürce koyarak ve eliyle koymuş gibi bularak bilimsel gerçekleri dahi tartışmalı hale getirdi. Donald Trump gibi liderlerin doğuşunda bunun etkisi çok büyük. Çünkü bilgi tartışmalı hale geldiğinde kazanan onun gibiler oluyor.

Ümit Alan’ın yazısı