Ümit Alan: Bugünlerde anlaşılıyor ki, bilgi özgürleştirme ve demokratikleşme büyük bir fiyasko

Facebook, Twitter, Google gibi teknoloji şirketlerinin havalı mottolarının en önemli kısmı, bilgiyi özgürleştirme ve demokratikleşme misyonuydu. Bugünlerde anlaşılıyor ki, bilgi özgürleştirme ve demokratikleşme büyük bir fiyasko. Zira enformasyonla birlikte dezenformasyon yani zırva da özgürleşti. Zırva insanın aslında rasyonel olmayan doğası gereği kendilerine büyük bir taraftar buldu ve hızla büyüyüp yayıldı. İnsanlar neye inanıyorlarsa onunla ilgili kanıtları internete özgürce koyarak ve eliyle koymuş gibi bularak bilimsel gerçekleri dahi tartışmalı hale getirdi. Donald Trump gibi liderlerin doğuşunda bunun etkisi çok büyük. Çünkü bilgi tartışmalı hale geldiğinde kazanan onun gibiler oluyor.
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Barış Pınarı Harekatı | Bakanlık: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Mardin Valiliği: Nusaybin’de sekiz şehit, 35 yaralı
AA ve DHA’nın haberlerinde havanların YPG’liler tarafından atıldığı belirtildi.
ABD: Harekat ilişkilere dramatik zarar verdi; Kürt müttefiklerimizi terk etmedik
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin ‘Barış Pınarı’ adını verdiği askeri harekatın, iki ülke ilişkilerine ‘dramatik bir zarar verdiğini düşündüğünü’ açıkladı. Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı telefon görüşmesinde, ‘Türkiye’nin operasyonu durdurabileceğine ilişkin bir işaret görmediğini’ söyledi. Esper, “Kürt müttefiklerimizi terk etmedik” mesajı verdikten sonra Akar’a, ‘ABD’nin de kendini savunma hakkı bulunduğunu vurguladığını’ aktardı.
ABD hazine bakanı: Trump, yaptırım için yetki verdi; Türk ekonomisini kilitleyebiliriz
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump’ın, Türkiye’yi, Suriye’de giriştiği harekattan dolayı hedefleyen ‘çok önemli yeni yaptırımlar’ için hazırlık yapılması talimatı verdiğini açıkladı. Mnuchin, bankaların yaptırımlar konusunda uyarıldığını da belirtti.
Kamışlı’da bombalı araç saldırısı: IŞİD üstlendi
Türkiye’nin ‘Barış Pınarı Harekatı’ çerçevesinde zaman zaman top atışlarıyla vurduğu Suriye’nin doğusundaki sınır kenti Kamışlı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen ve en az üç kişinin öldüğü bombalı araçla yapılan saldırıyı, IŞİD’in üstlendiği bildiriliyor.