Ümit Alan: Belki gerçekten de ‘sıkı can iyidir’

Bu yazıda verdiğim örnek ve savunduğum görüşler evden çıkamadığımız günlerde biraz lüks gelebilir. Hele ki bir saniye bile canımız sıkılmasın diye bütün sosyal medya seferber olmuşken. Ancak sıra çalışmaya geldiğinde ‘Niye odaklanamıyorum?’ gibi bir problem yaşıyorsak bunun tek nedeni eve tıkılmış olmak değil. Bunun bir nedeni de canımızın sıkılmasına asla izin vermiyor olmak. Varsın biraz canımız sıkılsın. Bunu Pollyannacılık yapmak olarak değil, bir fırsat olarak görüyorum. İlk adım, eğer imkânımız varsa günümüzün bazı saatlerini sosyal medyasız ve aktivitesiz anlar olarak planlamak olabilir. Denemekte fayda var. Belki gerçekten de ‘sıkı can iyidir.’

Ümit Alan’ın yazısı