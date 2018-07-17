Ümit Aktan: Bizim Lucescu Hocamızı ortalarda gören var mı?

Altın jenerasyon sahibi Hırvatistan’ın nüfusu 4 milyon. Evet yanlış duymadınız bu dört milyonluk ülke; iki Real Madrid, iki Inter, iki Juventus, bir Monaco, bir Liverpool, bir Barcelona, iki Milan, bir Bayer Leverkusen, bir Atletico Madrid oyuncusu barındırıyor kadrosunda.

Daha da dünya devlerine gönderecek isimleri bol bol var; Roma’nın aldığı Coric, Milan’a giden Halilovic gibi devlerin listesindeki Caleta Car, Livakovic gibi isimler de var.

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Bugün bu jenerasyonun son Dünya Kupası şansı. Modric, Mandzukic, Subasic, Perisic, Lovren, Rakitic, Strinic, Corluka gibi isimlerin hepsi 30 ve üzerinde yaş olarak. Yani kariyerlerini taçlandırmanın eşiğini oynadılar.. Tam zamanıydı.

Karşılarında ise dünyanın en büyük futbol rezerv deposu vardı… Genelde herkes Brezilya’nın en büyük futbol rezervi olduğunu sanırken, dünyanın dinamikleri Afrika damarından beslenen, neredeyse kırk dünya klası oyuncudan oluşan kadrosu ile Fransa’nın şu an hükümdarlığını tescil ettirdiğini kabul ediyor.

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Nüfusun çoğalmasıyla ve yüz ölçümünün büyük olmasıyla hiçbir ilgisi olmayan sportif başarının kanıtıdır Hırvatistan.

Doğru planlamanın, sabrın, ilk kötü sonuçta hemen baştakini değiştirmeye kalkmamanın kitabıdır Fransa. Eminim ki birkaç gün içinde iki yıl sonraki Avrupa Şampiyonası’nın örgütlenmesine başlayacaklardır.

Bizim Lucescu Hocamızı ortalarda gören var mı; merak ediyorum.

Ümit Aktan’ın yazısı