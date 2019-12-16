Uluslararası rapor: Türkiye kara para aklama ve terör finansmanını önleyemiyor

Paris merkezli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) adlı örgütün son raporunda, Türkiye’nin, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda giderek artan biçimde yetersiz kaldığı vurgulanarak, bu durumun devam etmesi halinde, çabaları yetersiz görülen diğer ülkelerle birlikte ‘gri liste’ye alınabileceği ifade edildi.

Fotoğraf: Reuters

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force), 1989’da, Paris’teki G-7 zirvesi sırasında kuruldu. Örgüte, günümüzde Türkiye’nin de arasında olduğu 37 ülke ile Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi gibi iki bölgesel örgüt de üye. İngilizce kısaltmasıyla FATF olarak bilinen örgüt, uluslararası kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının yayılmasını önleme amacıyla bu tür eylemleri tanımlıyor ve önerilerde bulunuyor.

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Reuters’in haberine göre, FATF’ın bugün (16 Aralık) açıklanan Türkiye raporunda, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konularında, Türkiye’nin çabalarında giderek antan oranda büyük bir açık gözlendiği kaydedildi.

Raporda, 11 başlıkta ele alınan konulardan dokuzunda Türkiye’nin büyük veya önemli ölçüde ilerleme sağlaması gerektiği belirtildi. Türkiye’nin bu konularda ilerleme sağlaması için bir yıl daha gözlem altında tutulacağı, bir ilerleme sağlanamazsa, ‘gri liste’ye alınabileceği de raporda belirtildi.

Bu itibarla raporda Türkiye’nin, terörizmle, terör örgütleri ve finansörleriyle bağlantılı mal varlıklarının dondurulması konusunda önlemler alması ve bu gibi önlemleri ilerletmesi gerektiği kaydedildi.

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Kara ve gri listedeki ülkeler. Harita: jagranjosh.com

FATF’ın ‘kara liste’ ve ‘gri liste’ olmak üzere iki tür risk içeren ülke listesi bulunduğu, ‘gri liste’dekilerin, kara para aklama ve terörizm finansmanı cenneti olduklarının düşünülmediği, ancak ‘kara liste’ye geçiş yapılabilecek ülkeler olarak nitelendirildikleri belirtiliyor. ‘Gri liste’nin bir futbol maçındaki ‘sarı kart’ gibi değerlendirilebileceği vurgulanarak, bu listeye alınan ülkelerin, IMF, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kurumlarının ekonomik yaptırımlarına maruz kalabilecekleri, uluslararası kredi alma imkanlarının kısıtlanabileceği, uluslararası ticaretteki paylarının düşebileceği ve genel olarak uluslararası boykot ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. Dünyada halen Suriye, Pakistan, Yemen, Etiyopya, Sri Lanka, Sırbistan ve Tunus ‘gri liste’de bulunurken, İran ve Kuzey Kore, ‘kara liste’de yer alıyor.

Reuters, FATF raporunda Türkiye’nin terörizmin finansmanı ile yetersiz kalan mücadelesine örnek olarak, 2017’de 6 binden fazla kişinin bu suçla kovuşturulmasına karşılık, sadece 115’inin suçlu bulunmuş olduğuna dikkat çekildiğini belirtiyor.

Raporda Türkiye, kitle imha silahlarının yaygınlaştırılmasını önleme çabalarında da ‘yavaş davranmak’la eleştiriliyor.

Raporda Türkiye’ye kara para aklama konusundaki istihbarat çalışmalarını sıkılaştırması ve bu konudaki soruşturma ve kovuşturmaları sağlayacak ulusal bir strateji geliştirmesi çağrısında da bulunuldu.