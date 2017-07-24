Uluslararası PEN dalgasını geçti: Türkiye’de Basın Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin ilk kez hakim karşısına çıkacağı günün Basın Bayramı’na denk gelmesi basın örgütleri tarafından ironiyle karşılandı.

Aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak Cumhuriyet tutukluları, Türkiye’de son dönemde gazetecilere yönelik baskıların simgesi haline geldi.

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Cumhuriyet’in aktardığına göre bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüllecek dava öncesi 24 Temmuz, Basın Bayramı ve Türk basınından sansürün kaldırılışının 109’uncu yıldönümünü hatırlatan Basın Konseyi, “Özgürlükçü ileri demokrasilerden biri olmayı hedeflerken, bugün yasaklarla, baskıyla, otosansürle ve kitlesel işsizlikle kararan bir medya tablosuyla karşı karşıyayız” dedi.

Mahkemelerde gazeteciliğin yargılandığını belirten Basın Konseyi, “160’a yakın gazeteci tutuklu. Sadece son bir yılda, 110 medya kuruluşu kapatıldı ve 2 bin 500 gazeteci işsiz bırakıldı. 24 Temmuz 2017, aynı zamanda 12 mensubunun cezaevinde tutulduğu Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının da yargılandığı gün olarak tarihe geçmekte” ifadelerini kullandı.

‘Neşe içinde kutluyoruz (!)’

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Türkiye ise durumu alaycı biçimde ele alıp, şunları kaydetti: “Bugün 24 Temmuz. Bugün neşe ve mutluluk içinde, sansürün kaldırılışını coşkuyla kutluyoruz. Taa 24 Temmuz 1908 tarihinde kaldırılmıştı basınımızdan sansür; o gün bugün her yıl yeryüzünün en özgür ülkesinde 24 Temmuz’u, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlamaktayız…”

‘Göz yaşartıcı’

PEN, şöyle devam etti: “Hangi görüşe ve hangi gazeteye mensup olursa olsun, gazetecilerimiz özgürce düşünüyor, gerçeklerin peşine düşüyor, araştırıyor, sorguluyor, yazıyor, konuşuyor, eleştiriyor, yorum yapıyor, tartışıyor ve yazdıklarından ötürü en ufak bir siteme dahi maruz kalmadan görevlerini sürdürüyorlar. Biz de PEN Türkiye Merkezi olarak değerli basınımızın bu göz yaşartıcı mutluluğunu paylaşıyor, birlik beraberlik içinde nice bayramlar diliyoruz.”