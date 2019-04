Dünyanın en prestijli edebiyat ödülleri arasında sayılan Uluslararası Man Booker Ödülü kısa listesi açıklandı. Altı eserden oluşan kısa liste eserlerden beşinin kadın yazarlara ait oluşuyla dikkat çekiyor. Bu beş isimden biri de geçen yıl ‘Koşucular’ adlı romanıyla ödüle layık görülen Polonyalı yazar Olga Tokarczuk.

25 dilden İngilizceye çevrilmiş toplamda 108 eserden oluşan listeden kısa listeye kalan 6 eser ise şunlar:

Jokha Alharthi imzalı ‘Celestial Bodies’ – Umman

Annie Ernaux imzalı ‘The Years’ – Fransa

Marion Poschmann imzalı ‘The Pine Islands’ – Almanya

Olga Tokarczuk imzalı ‘Drive Your Plow Over the Bones of the Dead’ – Polonya

Juan Gabriel Vásquez imzalı ‘The Shape of the Ruins’ – Kolombiya

Alia Trabucco Zerán imzalı ‘The Remainder’ – Şili ve İtalya

Bu yılın Uluslararası Man Booker Ödülü kazananı 21 Mayıs’ta, Londra’da düzenlenecek bir törenle ilan edilecek ve 50 bin sterlin değerindeki ödül eserin yazarı ve çevirmeni arasında paylaşılacak.