Uluslararası Konsey: Salgın sürecinde 2 bin 200’den fazla hemşire hayatını kaybetti

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), Covid-19 salgını nedeniyle 2 bin 200’den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre 130 ülkeden yaklaşık 27 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli konseyden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19’un hemşireler için ‘benzersiz ve karmaşık bir travma biçimi’ oluşturduğu vurgulandı. Bu durumun gerek hemşireler gerekse çalıştıkları sağlık kurumları açısından kısa ve uzun vadede ‘potansiyel olarak yıkıcı sonuçları’ olacağı uyarısı yapıldı.

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Hükümetlerin konuya derhal bir çözüm getirmesi istenen açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

*Dünyada hemşirelik mesleğinde 6 milyon istihdam açığı var.

*Japonya’daki hastanelerdeki hemşirelerin yüzde 15’i salgın sürecinde istifa etti. Bu ülkedeki hemşirelerin yüzde 20’si ilk dalga sırasında ayrımcılık veya önyargılı tutuma maruz kaldıklarını bildirdi.

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*ABD Hemşireler Derneği, ülkedeki hemşirelerin yüzde 51’inin salgın sürecinde iş yoğunluğundan bunaldığını, sağlık çalışanlarının yüzde 93’ünün stres yaşadığını ve yüzde 76’sının yorgunluk ve tükenmişlik hissettiğini açıkladı.

*İspanya’daki hemşirelerin yüzde 80’i kaygı ve tükenmişlik hissi içinde.

*Brezilya’daki hemşirelerin yüzde 49’u kaygı, yüzde 25’i depresyon, Çin’deki hemşirelerin yüzde 60’ı tükenmişlik, yüzde 90’ı endişe hissi yaşıyor.

*Afrika’daki 13 ülkede yapılan araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 20’sinde depresyon belirtisi görülüyor. Salgın öncesinde bu oran yüzde 2 civarındaydı.

*İsrail’deki hemşirelerin yüzde 40’ı Covid-19 hastalarına bakmaktan korktuğunu ifade ediyor.