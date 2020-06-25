Uluslararası koalisyon yılda 4 milyar doz ‘corona’ aşısı için üreticileri belirledi

Corona virüsüne karşı dokuz potansiyel aşının geliştirilmesine destek veren uluslararası aşı koalisyonu, yılda dört milyar doz aşı üretebilecek kapasiteye sahip üreticileri belirledi.

Fotoğraf: Biontech

Destekçileri arasında dünyanın tanınmış vakıflarının yer aldığı Salgın Hastalıklara Hazırlıkta İnovasyon Koalisyonu’nun (CEPI) imalattan sorumlu yetkilisi James Robinson, her bir aşı için iki veya üç üretim tesisi belirlemeyi planladıklarını söyledi.

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Norveç merkezli CEPI’inin destekçileri arasında 14 ülke, Bill and Melinda Gates ve Britanyalı Wellcome Trust vakıfları bulunuyor.

İlaç sektöründe uzun yöneticilik deneyimi bulunan Robinson, “Şu anda hedefimizin alt eşiği olan iki milyar dozu 2021’in sonuna üretebileceğimizi biliyoruz” dedi.

Robinson CEPI’nın, sekiz ila 10 bölgesel dağıtım merkezi belirlemeyi planladığını söyledi ve “Böylece her şeyi merkezi olarak yürütmek ve dünya genelinde nakliyat yapmak zorunda kalmayacağız” dedi.

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Virüs için mevcut durumda onaylanmış aşı olmasa bile, CEPI, ‘corona‘ aşılarının dünya genelinde adil şekilde dağıtılmasını sağlamak için üretim ve tedarik zincirlerini hazırlıyor.

CEPI, Covid-19 aşısı geliştiren dokuz kuruluşa 829 milyon doları bulan mali destek verdi. CEPI dokuz aşı çalışmasından en azından bir kısmının başarılı olacağını umuyor.

Bu aşı geliştiriciler Inovio Pharmaceuticals Inc, CSL Ltd ile Queensland Üniversitesi, CureVac, ABD hükümet desteğiyle Moderna Inc, Novavax Inc, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi, Clover Biopharmaceuticals, Hong Kong Üniversitesi ve Pasteur Enstitüsü liderliğindeki Pittsburgh Üniversitesi ve ve yakın zamanda Merck & Co tarafından satın alınan Themis Bioscience’ı kapsayan bir konsorsiyumdan oluşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’la mücadele sürecinde bu yıl yüz milyonlarca, 2021 sonunda kadar da yaklaşık 2 milyar doz aşı üretilebileceğini öngörmüştü.