Uluslararası karikatür yarışmasında birincilik ödülü Kübalı sanatçıya

37’nci Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Kübalı Reynerio Tamayo’nun karikatürü birincilik ödülüne layık görüldü.

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen serbest konulu yarışmaya bu yıl 83 ülkeden 930 sanatçı 4 bin 500 eserle katıldı. Yarışma salgın nedeniyle ilk defa çevrimiçi olarak düzenlendi.

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Karikatür dünyasının en önemli etkinlikleri arasında gösterilen yarışmanın seçici kuruluna Kanada’dan katılan Anita Kunz başkanlık yaptı.

Seçici kurulda Ercan Akyol, Latif Demirci, Selçuk Demirel, Shahrokh Heidari (İran), Moacir Knorr Gutterres (Brezilya), Piyale Madra, Peter Nieuwendijk (Hollanda), Tan Oral, Cristina Sampaio (Portekiz) ve Yuko Shimizu (Japonya) yer aldı.

Birincilik Küba’ya

Birinciliği Küba’dan katılan sanatçı Reynerio Tamayo kazandı. Mahmut Nazari (İran) ikinci, Mojtaba Haydarpanah (İran) ise üçüncü seçildi.

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Kurul ayrıca Hamid Murtazavi Alavi (İran), Borislav Stankovic (Sırbistan) ve Toso Borkovic’e (Sırbistan) ‘başarı ödülü’ verdi.

Dereceye giren tüm sanatçıların ödülleri ve başarılarını simgeleyen heykellerinin, kasım ayında pandemin şartlarına göre İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki törende verilmesi planlanıyor.

Kız çocuklarının eğitimi, güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularına özel vurgu yapılan yarışmada, bu yıl yine ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü’nün sahibi Ömer Çam oldu.

Ödül alan karikatürler

Birincilik ödülü / Reynerio Tamayo

İkincilik ödülü / Mahmud Nazari

Üçüncülük ödülü / Mojtapa Haydarpanah

Başarı ödülü / Borislav Stankovic

Başarı ödülü / Toso Borkovic

Başarı ödülü / Hamid Murtazavi