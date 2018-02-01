Uluslararası hekim örgütlerinden Erdoğan’a mektup: TTB’yi tacize derhal son verin

Uluslararası beş hekim örgütünün yöneticileri Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmalarını kınayan ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep eden bir mektubu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderdi.

TTB Merkez Konsey’i Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyen bir açıklama ile eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu açıklamaya çok sert tepki göstermiş, Ankara Başsavcılığı da ‘terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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Başlatılan soruşturmanın ardından Merkez Konseyi üyesi doktorlar önceki sabah evlerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Bianet’in aktardığına göre Erdoğan’a gönderilen mektupta Dünya Tabipler Birliği (WMA), İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR), Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Avrupa Tabip Birlikleri Forumu (EFMA) ve Uluslararası İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) yöneticilerinin imzası bulunuyor.

Tüm dünyada milyonlarca hekimi temsil ettiğine ve tüm üyelerinin tıp etiğine, insan haklarına ve barışa bağlılık içinde olduğuna dikkat çekilen mektupta, “Şiddeti kınama, hükümetlerimizi ve diğer karar vericileri savaşın ve silahlı çatışmaların sağlık üzerindeki kısa ve uzun dönemli ağır sonuçlarına karşı uyarma, Türkiyeli meslektaşlarımız gibi, temsil ettiğimiz tüm hekimlerin görevidir” dendi.

‘Taciz edici fiillere son verin’

TTB’nin insan haklarını ve barışı destekleyen görüşünü açıklamak dışında bir şey yapmadığının belirtildiği mektupta, bunun da suç olmadığına vurgu yapıldı: “Böyle bir durumdan dolayı TTB yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmış olması, Türkiye tarafından 2003 yılında onaylanan dolayısıyla hükümetler tarafından bağlayıcılığı kabul edilmiş olan Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi insan haklarının ağır ihlalidir.”

Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticileri ayrıca TTB’ye yönelik her tür taciz edici ve sindirmeye yönelik fiillere de derhal son verilmesini talep etti.

Mektup aynı zamanda Başbakanlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere Türkiye’deki ilgili birimlere de gönderildi.