Rapor: Türkiye, dünyanın en büyük ‘gazeteci hapishanesi’

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) raporuna göre, cezaevlerinde en az 67 gazeteci gazeteci bulunan Türkiye, dünyanın en büyük ‘gazeteci hapishanesi’ konumunda.

Federasyon, gazeteci cinayetleriyle ilgili hazırladığı yıllık raporu kamuoyu ile paylaştı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre IFJ, 2020 yılında dünya çapında toplam 65 gazeteci ve medya çalışanın görevi başındayken öldürüldüğünü bildirdi.

Rapora göre bu yılki rakam, 2019 raporu rakamlarından 17 daha fazla ve ölü sayısı neredeyse 1990’lardaki seviyeye eşit.

IFJ, gazeteci cinayetlerinin 16 farklı ülkede ‘hedefli saldırılar, bombalı saldırılar ve çapraz ateş sırasında’ gerçekleştiğini bildirdi.

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Federasyonun 1990 yılından itibaren tutmaya başladığı verilere göre o tarihten bu yana toplam 2 bin 680 gazeteci öldürüldü.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, şunları söyledi: “Meksika’daki suç baronlarının acımasız hükümdarlığı, Pakistan, Afganistan ve Somali’deki aşırılık yanlılarının şiddeti ile Hindistan ve Filipinler’deki radikallerin hoşgörüsüzlükleri medyada kan dökülmesinin devam etmesine katkıda bulundu.”

Meksika cinayetlerde birinci; Türkiye’de Çin’den daha fazla gazeteci tutuklu

Güney Amerika ülkesi Meksika, son beş yıl içinde dördüncü kez, en çok gazetecinin öldürüldüğü ülkeler listesinde 14 cinayetle ilk sırada yer aldı.

Meksika’yı 10 ölümle Afganistan izledi. Pakistan’da dokuz, Hindistan’da sekiz, Filipinler ve Suriye’de dört ve Nijerya ve Yemen’de üçer gazeteci öldürüldü.

Irak, Somali, Bangladeş, Kamerun, Honduras, Paraguay, Rusya ve İsveç’te de cinayetler yaşandı.

Rapora göre Mart 2021 itibarıyla dünya genelinde en az 229 basın mensubu, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaevlerinde bulunuyor.

Türkiye’yi 23 gazeteciyle Çin, 20 gazeteciyle Mısır takip ediyor.

Afrika ülkelerinden Eritre’de 16 gazeteci ve Suudi Arabistan’da da 14 gazeteci demir parmaklıklar ardında bulunuyor.

Bellanger, konuşmasını şu ifadeyle bitirdi:“(Demokrasi) Bu isme layık hiçbir demokrasi, ifade özgürlüğünün habercilerini hapse atamaz.”