Uluslararası gazeteci ve yazarlardan Erdoğan’a Demirağ ve Özyol mektubu

Dünya gazetecilerini çatısı altında toplayan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ile aralarında Uluslararası Yazarlar Birliği’nin de (PEN International) bulunduğu 18 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ortak bir mektup göndererek, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan gazeteciler Yavuz Selim Demirağ ve İdris Özyol ile ilgili adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

PEN International internet sitesinde yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugün (16 Mayıs) gönderildiği belirtilen mektupta, 23 Haziran seçimlerine doğru Türkiye’de seçmenlerin oylarında etkili olacak gazetecilerin ifade özgürlüğü ve halkın bağımsız haber kaynaklarından haber alması özgürlüğünün sağlanması ile Demirağ ve Özyol’a saldıranların acilen adalete teslimi ve bu saldırıların kınanması talep edildi.

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Mektupta, tam olarak şöyle denildi:

“16 Mayıs 2019

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan,

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Size, son beş gün içinde Türkiye’de gazetecilere yönelik acımasız saldırılarla ilgili ciddi endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz.

10 Mayıs’ta muhalif Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Ankara’da evinin dışında saldırıya uğradı. Saldırganlar, Demirağ’ı, Türkiyem TV’deki akşam programından evine dönerken beyzbol sopalarıyla dövdü. Gözaltına alınan altı kişinin, olayın üzerinden 24 saat geçmeden, gazetecinin hayatına kast etmedikleri gerekçe gösterilerek serbest bırakıldıkları bildiriliyor.

Bu olayın ardından, 15 Mayıs’ta ikinci bir olay daha yaşandı. Araştırmacı gazeteci İdris Özyol’un, Antalya’da çalıştığı Yeni Yüzyıl gazetesi binasının dışında saldırıya uğradığı bildirildi. Özyol, başından ve göğsünden aldığı yaralarla hastaneye kaldırıldı. Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin olayla ilgili açıklamasında, Özyol’a saldıranların, MHP’nin bölge meclisindeki temsilcisi Talu Bilgili ile bağlantılı oldukları açıklandı.

Aşağıda imzası bulunan ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, özgür bilgi akışına adanmış örgütlerin temsilcileri olarak, sizden bu saldırıları şiddetli bir dille kınamanızı, polis ve adli sistem mensuplarının, bu saldırılara karışanların adalete teslim edilmesini sağlamanızı talep ediyoruz.

Türkiye, gelecek haftalarda ülke demokrasisinin önemli ölçüde test edileceği İstanbul belediye seçimlerinin yenilenmesine hazırlanırken, ülke çapında gazetecilerin hapsedilmesi, haber medyası üzerindeki kısıtlamalar ve gazetecilerin kamuoyunu ilgilendirecek önemli konularda haber yapmasının büyük ölçüde engellenmesi, demokrasiye büyük bir meydan okumadır. 23 Haziran seçimlerine doğru ilerleyen günlerde, ümit ediyoruz ki, gazeteciler korkusuzca bilgi toplayıp haber yayınlayabilecektir. Seçimlerin doğruluğu ve güvenilirliği, büyük ölçüde seçmenlerin haber kaynaklarına erişimine ve buralardan aldıkları bilgilere göre oy kullanma kararlarını belirlemelerine bağlıdır. Demirağ ve Özyol gibi gazetecilere saldırılar cezasız kalırsa, gazeteciler işlerini yapmaktan soğuyacak, ülkede korku iklimi güçlenecek ve Türkiye’nin demokratik güvenilirliği ciddi olarak zedelenecektir.

Bu durumu da göz önünde bulundurarak, sizden, Demirağ ve Özyol’a yapılan saldırıları kamuya açık bir şekilde acilen kınamanızı, saldırganların adalete teslim edilmesini ve Türkiye’de gazetecilerin fikirlerini özgürce ifade ederek 23 Haziran seçimlerine doğru halkın bağımsız kaynaklardan haber alma hakkına dair açık bir işaret göstermenizi talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Articolo 21

Cartoonist Rights Network International (CRNI, Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı)

Committee to Protect Journalists (CPJ, Gazetecileri Koruma Komitesi)

Danish PEN European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF, Danimarka PEN, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi)

European Federation of Journalists (EFJ, Avrupa Gazeteciler Federasyonu)

German PEN Initiative for Freedom of Expression (IFoX, Almanya PEN İfade Özgürlüğü İnisiyatifi)

International Press Institute (IPI, Uluslararası Basın Enstitüsü)

Norwegian PEN (Norveç PEN)

PEN America

PEN Belgium-Flanders (PEN Belçika ve Flanders)

PEN Canada

PEN International

PEN Netherlands (PEN Hollanda)

Reporters Without Borders (RSF, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü)

South East Europe Media Organisation (SEEMO, Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü)

Swedish PEN (İsveç PEN)