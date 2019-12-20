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Yaramazlara biraz batar!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’e karşı savaş suçları soruşturması açıyor

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili tam kapsamlı soruşturma açacağı açıklandı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, mahkemenin başsavcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada, “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da ve Gazze Şeridi’nde savaş suçlarının işlendiğini ya da işlenmekte olduğuna ikna oldum” dedi.

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Savcı Bensouda, Filistin topraklarının tartışmalı statüsü nedeniyle, mahkemenin yetki alanı konusunda karar verilmesi için yargıçlara talepte bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme, temel sözleşmesinin imzacısı olan 123 ülkede savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçları yargılama yetkisine sahip. Filistin Yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu temel anlaşması olan Roma Sözleşmesi’ni 2014’te imzalamıştı. İsrail ise mahkemeyi tanımıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mahkemenin Filistin topraklarında soruşturma yürütme yetkisine sahip olmadığını savunarak, “Uluslararası Ceza Mahkemesi sadece egemen devletlerce sunulan başvurular üzerinde yetkiye sahip. Bir Filistin devleti asla olmadı” dedi.

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