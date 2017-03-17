Uluslararası başvuruya açık: Kolezyum’a ayda 50 bin lira maaşla yönetici aranıyor

İtalya’nın en bilinen tarihi eserlerinden Kolezyum’a ayda 50 bin lira maaşla yönetici aranıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre pozisyon için uluslararası başvurular da alınacak. Adayların en az beş yıl bir arkeolojik alanın yöneticiliğini yapmış olması bekleniyor.

Yılda 5 milyon ziyaretçisi bulunan başkent Roma’daki Kolezyum’da kötü yönetim nedeniyle yıllardır sorunlar yaşanıyor.

Kültür Bakanı Dario Franceschini, daha önceden müze yönetmiş deneyimli birini aradıklarını belirterek yöneticilik pozisyonunu kazanan adayın yıllık 150 bin avro (600 bin lira) maaş alacağını söyledi: “Arkeologlar, sanat tarihçileri ve mimarlar da pozisyona başvurabilir.”

Franceschini, söz konusu ilanın ‘uluslararası’ olduğunu da sözlerine ekledi: “Sanat dünyasında ulusal kimliklerin çok işlevi yok diye düşünüyorum. Örneğin İngiltere’deki British Museum’u bir Alman yönetiyor.”