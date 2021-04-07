Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu

Uluslararası Af Örgütü’nün 2021 raporunda, “Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, hesaplar ve ‘sakıncalı bilgilerden’ uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere başvurdu” dendi.

Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Af Örgütü 2020/21 Yıllık Raporu: Dünyada İnsan Haklarının Durumu başlıklı 149 ülkeyi kapsayan rapor, insan hakları alanındaki küresel eğilimlere ilişkin kapsamlı bir inceleme sunuyor.

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Raporda, ‘pandemiyle mücadele edebilmek için zamanında, doğru ve bilimsel bilgilere acil ihtiyaç duyulan bir dönemde’ birçok hükümetin, ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi ‘haksız şekilde sınırlandırdığı’ kaydedildi.

İçinde Türkiye’nin de bulunduğu birçok hükümet için “İfade özgürlüğünü sınırlandırmak için mevcut yasaları ve yeni yasaları kötüye kullandı” dendi.

Türkiye hükümeti ayrıca, ‘salgınla mücadele biçimini eleştirenleri hedef alarak’ sağlık çalışanları dahil olmak üzere kamuoyuna bilgi veren kişileri ve gazetecileri korumak için ‘yeterli tedbirleri almayanlar’ arasında yer aldı.

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Türkiye değerlendirmesi

Raporun Türkiye kısmında öne çıkan değerlendirmelerden bazıları şunlar:

*Yargı gücü, adil yargılanma güvencelerini ve hukuki usulleri hiçe saydı ve aşırı geniş tanımlanmış terörle mücadele yasalarını, uluslararası insan hakları hukuku gereğince koruma altında olan fiilleri cezalandırmak için kullanmayı sürdürdü.

*Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler, sosyal medya kullanıcıları ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik gerçek veya varsayılan muhalefetleri nedeniyle yargı tacizi devam etti.

*Osman Kavala, Gezi Davası’nda beraat etmesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala’nın tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam etti.

*Kıdemli bir devlet görevlisinin LGBTİ+’ları hedef alan yorumları, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bazı devlet görevlileri tarafından sahiplenildi.

*COVID-19 bağlamında yapılan yasal değişiklikler, terörle mücadele yasaları kapsamında haksız yere mahkum edilen ve tutuklu yargılanan kişileri cezaevlerinden erken tahliyelerin dışında bıraktı.