Uluslararası Af Örgütü İstanbul Onur Yürüyüşü için imza kampanyası başlattı

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Valiliği’nin bu yıl 30 Haziran’da yapılması planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması ve barışçıl toplanma hakkını ayrımcılık yapmaksızın koruma altına alması için imza kampanyası başlattı.

İstanbul LBGTİ+ Onur Yürüyüşü’nün ‘2003’ten beri Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen barışçıl ve kapsayıcı bir etkinlik’ olduğunun altını çizen Uluslararası Af Örgütü, bu yıl katılımcıların ‘barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını güvenli bir biçimde kullanabilmeleri’ için İstanbul Valiliği’ne çağrıda bulundu.

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Onur Yürüyüşü’nün bir hak olduğunun vurgulandığı imza kampanyası metninde, yetkililerin insanları ‘hukuka aykırı, keyfi ve ayrımcı kararlarla bu haktan yoksun bırakamayacağı’ belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

2015, 2016, 2017 ve 2018’de İstanbul’daki Onur Haftası etkinliklerinin İstanbul Valiliği’nce engellendiği ve LGBTİ+’ların tehdit edildiğinin hatırlatıldığı metinde, bu tür yasaklayıcı ve baskıcı uygulamalarla ‘Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan hakları ihlal ettiği’ belirtildi.