Uluslararası Af Örgütü: DSÖ’den çekilen Trump, insan hayatını piyon olarak kullanıyor

Uluslararası Af Örgütü (AI), ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) desteğini sonlandırma kararını eleştirdi: “Trump yönetimi, insanların hayatını kötü tasarlanmış politik bir manevranın piyonu olarak kullanıyor.”

Trump 14 Nisan’da DSÖ’yü Çin’in corona virüsü salgınıyla ilgili ‘dezenformasyonunu’ yaymakla suçlayarak ABD’nin örgüte sağladığı fonu askıya almıştı.

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DSÖ suçlamaları reddederken Çin de yürüttükleri çalışmaların şeffaf ve açık olduğunu belirtmişti.

‘DSÖ’yü baltalıyor’

Uluslararası Af Örgütü’nün ekonomik, sosyal ve kültürel danışmanı Sanhita Ambast, ABD’nin DSÖ’den çekilme ve örgüte fon aktarımını kesme kararını eleştirdi.

Ambast açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu, küresel pandeminin ortasında DSÖ’nün çalışmalarını baltalayacak düşüncesiz bir girişimdir. Trump yönetimi insanların hayatını kötü tasarlanmış politik bir manevranın piyonları olarak kullanıyor.”

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‘Tüm çabalar finanse edilmeli’

ABD’nin kararının pandemiyle mücadelede olumsuz etki yaratacağını belirten AI yetkilisi, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu: “Uluslararası kamuoyu birlikte çalışırsa virüsü kontrol altına alabilir ve herkesin yeterli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayabiliriz. Tüm ülkeleri küresel pandemi ve diğer sağlık krizlerine karşı çabaların iyi şekilde finanse edilmesi için adım atmaya çağırıyoruz.”

‘Yeniden gözden geçirin’

Ambast, Trump yönetiminin DSÖ’ye yönelik eleştirilerine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Trump, DSÖ’yü pandemiyi iyi yönetememekle suçluyor. ABD böylesine önemli bir dönemde örgütten çekilmek yerine endişeleriyle ilgili DSÖ’yle iletişim halinde olmalı. Son zamanlarda görülen uluslararası anlaşma ve kuruluşlardan çekilme kararları insanların haklarını riske atan girişimler. Trump yönetimini kararını yeniden gözden geçirmeye ve ABD’yi hala toplum sağlığını korumaya kararlı olduğunu göstermeye çağırıyoruz.”