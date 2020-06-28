Ulusal Mutabakat Hükümeti ordusu sözcüsü: Sirte ve Cufra kurtarılmalı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, “Sirte ve El Cufra’nın kurtarılması her zamankinden daha önemli” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kanunu, “Sirte ve El Cufra’nın Rus paralı askerlerinden, yerel suç örgütlerinden kurtarılması ve nereye giderseler gitsinler peşlerinden takip etmemiz her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı.

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Kanunu ayrıca, Sirte ve El Cufra’nın ‘yabancı paralı askerler tarafından işgal altında olduğu sırada ateşkesi tartışmanın anlamsız olduğunu’ belirterek şunları söyledi: “Yabancı paralı askerlerin Sirte ve el Cufra’yı işgal ettiği bir zamanda ateşkesi tartışmak anlamsız. Bahsedilen bölgelerdeki yabancı paralı askerler, (Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife) Hafter’i destekleyen ülkeler tarafından sağlanan silahlarla donatılmıştır. Aynı ülkeler Rus, Suriye ve Afrika paralı askerlerinin varlığından da sorumludur. Bu ülkeler, Libya petrol sahaları üzerinde kontrol yürütüyor.”