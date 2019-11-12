Ulugöl’de sonbahar güzelliği; renk cümbüşü yaşandı

Sonbahar ile birlikte Ordu’nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl’de renk cümbüşü yaşandı. Yılın her dönemi ziyaretçi toplayan Ulugöl, sonbahar kızıllığına büründü.

Fotoğraflar: DHA

Manzarası ile beğeni toplayan göl, havanın da güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ulugöl’ün Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Başkan Fikri Uludağ, bölge ile ilgili şu şekilde konuştu: “Yılda 100 bine yakın yerli ve yabancı turist gölü ziyaret ediyor. Ulugöl, Türkiye’nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından biri. Yıllardır burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün de yapım işleri devam ediyor.”

Uludağ aynı zamanda “Ulugöl’ü Türkiye’nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak” dedi.