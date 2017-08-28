Uludere’de yol işçilerine PKK saldırısı: Üç işçi yaşamını yitirdi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere PKK’lılar saldırı düzenledi.

DHA’nın haberine göre, saldırıda üç işçi yaşamını yitirdi.

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Şırnak Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “28.08.2017 tarihinde saat 08.30 sularında İlimiz Uludere İlçesi Ortasu Köyü Düğündağı Bölgesinde yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda üç işçimiz şehit olmuştur. Saldırı sonrasında kaçan Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için operasyonlara başlanmıştır.”