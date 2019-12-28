Uludere katliamının 8’inci yıldönümünde konuşan Temelli: Acımız ilk günkü gibi taze

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan Uludere katliamının sekizinci yıldönümünde, hayatını kaybedenlerin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Fotoğraf: HDP

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları, 28 Aralık 2011’de kaçakçılık yapan 17’si çocuk 34 kişiyi PKK’lı grup diye bombalayarak öldürmüştü.

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Öldürülenlerin yakınları, akrabalarının fotoğraflarını taşıyarak mezarlığa yürüdü. Anma töreninin yapıldığı köye çok sayıda asker sevk edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu, yalnızca acıyı paylaşmak için değil, dayanışma göstermek için de anma törenine katıldıklarını söyledi.

‘Adalet için mücadele edeceğiz’

“Adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz” diyen Temelli şöyle devam etti: “Roboski’yle yüzleşmediğimiz ve hesabını sormadığımız için bütün bir ülke olarak bu utancı yaşamaya devam ediyoruz. Eğer Roboski’nin hesabı sorulabilseydi belki ondan sonra yaşanan katliamlar yaşanmayacaktı, tıpkı Roboski’den önce yaşanan katliamlar gibi.”

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Temelli, Uludere dahil ‘tüm katliamların hesabının sormanın boyunlarının borcu olduğunu’ belirterek, “Bu ülkeye barışın ve demokrasinin gelmesi için her şeyden önce yaşanmış olanın bu katliamlarla, hakikatle yüzleşilmesi ve yargı önünde hesabının sorulması bir zarurettir” ifadelerini kullandı.

‘İdari ve adli yaptırım yok’

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıklu ise yazılı açıklamasında, katliamın üzerinden sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen sorumluların ne adli ne idari bir yaptırımla karşılaştığını ifade etti.

Açıklamada, davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) siyasi nedenlerle reddedildiğini savunan CHP’li vekil, bunun üzerine hukuki sürecin ‘katliamı yapanlar lehine sert bir kesintiye uğratıldığını’ dile getirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Aradan sekiz değil seksen yıl bile geçse, biz değil çocuklarımız, çocuklarımız değil torunlarımız, mutlaka Roboski katliamının sorumlularını tarih önünde mahkum edecektir.”

HDP’den araştırma önergesi

HDP’nin Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, Meclis Başkanlığı’na 26 Aralık’ta sunulan araştırma önergesinde, emir-komuta zincirindeki sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanmasını istedi.

AİHM başvuruyu reddetmişti

Katliamın ardından sorumlular ortaya çıkarılmamış, herhangi bir ceza davası da açılmamıştı. Son olarak başvurulan AİHM ise istenen bir belgenin mahkemeye geç ulaştırılması nedeniyle başvuruyu reddetmişti.