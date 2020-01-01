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Yaramazlara biraz batar!

Uludağ’dan dönüş yolunda 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi. Turistlerin dönüş yolu ise daha çileli oldu. Uludağ’dan Bursa yönüne 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Fotoğraf: DHA

Yeni yılın ilk gününde Uludağ’a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı. Uludağ’a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi.

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Turistlerin dönüş yolu da çileli oldu, aynı yoğunluk, akşam saatlerinde de yaşandı. Uludağ’dan Bursa yönüne yaklaşık 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, durma noktasına geldi.

Öte yandan, Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.

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