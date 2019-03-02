Uludağ’daki kazada otobüs, acente ve organizatör ‘kaçak’ çıktı

Uludağ’da beşi 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasında otobüs, tur acentesi ve organizasyonu yapan firma ‘kaçak’ çıktı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerle bir araya geldiği toplantıda, Bursa Uludağ’da beşi ağır, 25 öğrencinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin şöyle konuştu: “Bakıyorsunuz; tur kaçak, otobüs kaçak, acente kaçak, organizasyonu yapan kaçak durumdadır. Arkasında ‘Bunu yapan kim var’ diye bakıyorsunuz, bir okul var. Resmi okul, resmi olmayan birtakım işler yapıyor. Ülkemizde güvenilir bir seyahat yapılmalıdır.”

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Tur kaçak ama ‘Hedefleri yakalayacağız’

Bağlıkaya toplantıda turizm sektörünün dünyada her yıl yüzde 6 büyüdüğüne dikkat çekerek, Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’de hiçbir sektör turizm kadar dünyada rekabete açık değil. Ülkemizde turizm yüzde 20’nin üstünde bir büyüme ile tüm standartları altüst eden üç misli bir büyümeye sahip. 2019’da da aynı hızla büyümeyi hedefliyoruz. 50 milyon turist ve 40 milyar dolar döviz beklentisi olan bir sektörden bahsediyoruz. Cari açığın 2018 yılında yüzde 45’ini kapatan bir sektördür. Biz çok kısa sürede Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedeflerinden çok daha önce o hedefleri yakalayacağımıza sektör olarak inanıyoruz.Dünya turizminin hareketi 1.4 milyardır. 700 milyonu ise bizim çevremizdedir. Dünya turizminin yarısı bizim burnumuzun dibindedir. Avrupa’daki turist sayısı 700 milyondur. Biz ise bundan 40 milyon alıyoruz.”

