Uludağ’da yasak yola giren tur otobüsü devrildi: Beşi ağır, 25 öğrenci yaralandı

Bursa’da, lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün Uludağ Kayak Merkezi’nden dönüşte yasak yola girip devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaralandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’dan Bursa’ya geziye gelen lise öğrencilerini taşıyan tur otobüsü, Uludağ Kayak Merkezi’nden dönüşte, Dobruca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Sürücü Cingöz ile birlikte 41 öğrenci, beş öğretmen ve bir muavinin bulunduğu otobüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 25 öğrenci yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçtaki ufak çaplı yangına müdahale ederken, diğer ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan beşinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bölgede yapılan ilk incelemede, tur otobüsünün otobüslerin girmesinin yasak olduğu yola girdiği bildirildi. Otobüs şoförü Hüseyin Cingöz gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.