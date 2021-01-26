Uludağ’da tepkilere neden olan otel 10 gün kapatıldı; müşterilere para cezası verildi

Bursa Valiliği, Uludağ’da Covid-19 tedbirlerine uymayarak eğlence düzenlediği için tepki çeken otelin 10 gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Otelin işletmecisi ile eğlenen gruba, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için toplam 76 bin 380 lira ceza uygulandı.

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Valilik açıklamasında otel hakkında kapatma kararı olduğu bilgisi paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada iki gündür Uludağ Oteller Bölgesi’nde bazı otellerde pandemi kurallarına uyulmadığına ilişkin yayınlanan görüntülere ilişkin aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde bu görüntülerin K. isimli otele ait olduğu, ilgili otelin çalışma ruhsatının bulunmadığı, Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından çalışma ruhsatı bulunmaması nedeniyle kapatma işlemi kararı alındığı ancak ilgili şirketin idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı, kapatma işlemi ile ilgili yargı sürecinin beklenildiği, mevcut otel inşaatının son iki katının kaçak olarak inşa edildiği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün bilgisi ve izni haricinde bir alt taşeron şirkete usulsüz şekilde kiralama işlemini yapıldığı, bu nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nce izninin iptal edildiği, 15.01.2021 tarihinde yine aynı otelde yüksek ses müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinden işletmeye ve 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. md. gereğince 76.380 TL idari para cezası uygulandığı, 25.01.2021 tarihinde sosyal medyada çıkan görüntüler ile ilgili yapılan çalışma sonucunda çıkan görüntülerin bu otele ait olduğu, yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ve pandemi kurallarına uyulmadığı, yapılan teknik incelemede tespit yapılmasın diye delil karartma (kamera görüntülerinin silinmesi) girişiminin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bunun üzerine 26.01.2021 tarih ve 03 sayılı Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile adı geçen otelin 10 gün faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.”