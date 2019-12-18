Uludağ’da kaybolan dağcılar Mert ve Efe’nin cesetleri bulundu

Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan’ın ve Efe Sarp’ın bedenleri arama çalışmalarının 17’nci gününde bulundu.

Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp. Fotoğraflar: DHA

​İstanbul’dan giden ve otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın önüne park ettikten sonra tırmanışa geçen ikili bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti. Onlara ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine saat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların yedinci günün Küreklidere mevkisinde Sarp’a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Dokuzuncu günde ikiliye ait olduğu belirlenen iki adet baton buldu.

Bursa Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “18.12.2019 tarihinde Kürekli Deresi bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında 11.12.2019 tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi tespit edilmiş olup, kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir.”

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kendisine ait montun yakınında bulunan Efe Sarp’ın cesedini, zorlu şartlarda iple çekerek taşıdı.

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Efe Sarp’ın cansız bedeni, JAK helikopteriyle, İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Buradan alınan cansız beden, daha sonra ambulansla Nilüfer ilçesindeki Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Hayatını kaybeden iki dağcının yakınları da Bursa Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Hayatını kaybeden dağcılardan Efe Sarp’ın, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi işlemi tamamlandı. Otopsi raporuna göre kafa tasında ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlenen Efe Sarp’ın hipotermi sebebiyle hayatını kaybettiği saptandı. Mert Alpaslan’ın otopsi işleminin ise sabah saatlerinde sonuçlanacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin, morg önünde geniş güvenlik önlemli aldığı görüldü.

Mert Alpaslan’ın İstanbul’da, Efe Sarp’ın ise Aydın’da defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.