Uludağ’da iki ceset bulundu, biri kayıp dağcıya ait

Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmalarının 17’nci gününde iki ceset bulundu. Cesetlerden birinin üzerinden Sarp’ın kimliği çıktı. Diğer cesedin ise kime ait olduğunun belirlenmesi için kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp. Fotoğraflar: DHA

​İstanbul’dan giden ve otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı’nın önüne park ettikten sonra tırmanışa geçen ikili bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti. Onlara ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların yedinci günün Küreklidere mevkisinde Sarp’a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı. Dokuzuncu günde ikiliye ait olduğu belirlenen iki adet baton buldu.

Reklam

Bursa Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “18.12.2019 tarihinde Kürekli Deresi bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında 11.12.2019 tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi tespit edilmiş olup, kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir.”