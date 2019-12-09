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Yaramazlara biraz batar!

DHA, ‘Uludağ’da bir ceset bulundu’ dedi; valilik açıklama yapınca, ‘iddia’ oldu

Demirören Haber Ajansı (DHA), bu akşam Uludağ’da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulunduğu haberini web sitesinden herkese açık olarak paylaştı. Ajans, ekiplerin cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yaptığını belirtti.

Pazar günü, kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın kırmızı montunun bulunduğu açıklanmıştı.

Ancak ajans, bir süre sonra aboneleriyle paylaştığı haberinde, Bursa Valiliği’nin açıklamasına yer vererek, Uludağ’da ‘bir ceset bulunduğunun iddia edildiğini’ bildirdi. Haber, halen DHA web sitesinde yayında.

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Ajansın son haberi şöyle: “Uludağ’da, 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmaları, 8’inci günde de sürerken saat 19:30’da Küreklidere Bölgesi’nde bir ceset bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. Bursa Valiliği ve AFAD görevlileri, herhangi bir cesede rastlanmadığını, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.”

“Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ’da kayıp dağcılar ile ilgili arama yapılan bölge yakınında bir kişiye ait ceset bulunduğu yönünde ortaya atılan iddialar üzerine sosyal medyadan da açıklama yaptı. Vali Canbolat, Twitter paylaşımında kayıp dağcılardan Efe Sarp’a ait mont ve bere dışında herhangi bir ize rastlanılmadığını kaydetti.” 

Mert Alparslan ve Efe Sarp’ın 1 Aralık’ta zirve tırmanışı yaparken kaybolması üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.

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