Uluç’tan Hakan’a: İzleyicilerini aldatıyorsun, yazık etme adına, yeteri kadar ettin

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Kanal D Ana Haber sunucusu ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a çattı: “Yazık etme adına Ahmet Hakan! Yeteri kadar ettin.”

Bugünkü yazısına “Ahmet Hakan, artık aramaz oldu. Mesajlarıma bile dönmüyor. Neden? Kanal D Ana Haber felaketini eleştiriyorum da ondan..” diyerek başlayan Uluç, Hakan’ın ‘ismini yapmaya bir ömür verdiğini’ söyledi.

‘İzleyicilerini yanılttı, kandırdı, aldattı’

Hakan’ın Hollanda’nın Ankara büyükelçisini geri çekmesine dair haberi ‘işte Türkiye’nin başına yeni bir sorun’ havasında ‘saptırarak ve abartarak’ verdiğini savunan Uluç şöyle devam etti:

“Oysa gerçeğin ne olduğunu haberin hemen ardından hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıkladı. Bu açıklama, Ahmet Hakan’ın da, ‘tabloid gazeteci’ müdürünün de elindeydi. Ahmet Hakan, bu açıklamayı vermedi. Kendi de yorum yapmadı. ‘Başımıza bir bela daha’ diyerek izleyicilerini yanılttı. Kandırdı. Aldattı.

“Gene aynı haber bülteninde, haberciliğe de ihanet etti. Gene bile bile, alenen resmen yalan söyledi. ‘Bir iddia’ diye sundu güya. Başında bir cümle. Ama tamamında seyirciyi kandıran bir anlatım. Ahmet Hakan. Daha stajın ilk gününde, adam olacak gazeteciye ‘haberin temel ilkesi’ni öğretirler. 5 N, 1 K!.”

Uluç, Hakan’ın ’90 araçta yüklü Amerikan silahları ve otobüsler dolusu 400 terörist Afrin yolunda’ görüntülü haberinde de gazetecilik ilkelerinin hiçbirinin yer almadığını yazdı.

‘Oysa Bozdağ aslında tam tersini söyledi’

Uluç, Hakan’a çattığı sözlerine şöyle devam etti: “‘İddia ediliyor’ dedin. Peki ‘iddia eden kim’ onu söyledin mi? ‘Yerel kaynaklar’ ne demek? Hangi yer orası? Hangi yerel kaynak! Şimdi ben ‘Bir yerel kaynak, Ahmet Hakan’ın üç kuruş için yalan haber okuduğunu iddia ediyor’ desem, olur mu? Kabullenir misin? Ciddiye alır mısın? Yetmedi. O iddianın gerçek olduğunu da söyledin sonunda. Kanıt olarak da Bekir Bozdağ’ı gösterdin. ‘İddiaları doğruladı’ diye. Oysa Bozdağ aslında tam tersini söyledi. Peki, Türkiye hava kontrol sahasının altında Afrin’e giden bu koskoca konvoy ve 400 terörist taşıyan otobüsleri göremedi mi? Sen görüntü yayınladın da, TSK 24 saat farkına bile varmadı mı? Onu mu diyorsun Ahmet Hakan! Yazık etme adına Ahmet Hakan! Yeteri kadar ettin. Daha fazla etme bari!”

Seren Serengil’in hapse girmesi için Hakan’ın “Bir gıybet uğruna insan üç gün hapis yatar mı” dediğini ancak sıklıkla bu habere köşesinde ve bültende yer verdiğini hatırlatan Uluç, sözlerini şöyle bitirdi: “Sen İmam Hatiplisin Ahmet Hakan. İslam’da ‘gıybet’ten büyük kaç suç var? ‘Gıybet’in cezası ne inançlarımızda hele bir onu söylesene.. Ve de, üst üste adı bu köşeye girmeyecek bir rezili gündemde tutup durmadan onun çıplak kızlarını Kanal D ana haberlerinde dakikalar boyu göstermekteki amacını anlamayacak kadar gerzek miyiz biz seyirciler? Sence öyle ki, her haber cümlesini en az üç, her görüntüyü en az beş kez tekrar ediyorsunuz! Bir defada anlamayız ya!”