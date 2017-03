ultrAslan’dan ‘Üç beş çapulcunun lafına itibar etmem’ diyen Ataman’a: Bundan sonra her salon sana cehennem

Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan, Fenerbahçe derbisinde kendisini istifaya çağıranlar için, “Üç beş çapulcunun lafına hiçbir şekilde itibar etmiyorum” diyen başantrenör Ergin Ataman’a yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

‘Sezonun faturasını tribüne kesmeye çalışıyor’

Ataman’ın kötü geçirdiği sezonun faturasını tribüne kesmeye çalışmakla suçlandığı açıklamada, basketbol şubesindeki sorunun yönetim ve kendisinden kaynaklandığı savunuldu: “Ancak siz bütün bunları yok sayıp tepkiyi baştan yok etmek için taraftarı kendi içinde bölmeye çalıştıkça bilin ki yaptığınız hatalar daha da ortaya konacak! Sahada bu yılki başarısızlıklara, idari disiplinsizliklere, parke dışında federasyon yalakalığı yapmak için Galatasaray’ın hakkını savunamama, mikrofon görünce taraftara saldırma gibi skandallara imza atan Ergin Ataman’a tavsiyemiz ve kendinden beklentimiz ilk maçına çıkmadan derhal istifa etmesidir!”

‘Bundan sonra her salon önce rakiplere sonra sana cehennem’

Galatasaray başantrenörüne, “ultrAslan bugüne kadar sana ve şımarıklıklarına Galatasaray zarar görmesin diye yer yer göz yumdu! Sense paçanı kurtarmak ve Galatasaray düşmanlarına yaranmak için taraftarı karşına aldın” diye seslenen grubun açıklaması, “Bizim Galatasaraylılığımızı sorgulama cüretinin bedeli; bundan sonra her salon önce rakiplere sonra sana cehennemdir! Ya derhal istifa et, ya da yönetimin arkasına saklanmaya devam et! Onlar yıkıldığında elbet sen de enkaz altında kalacaksın” ifadeleriyle son buldu.