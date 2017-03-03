UltrAslan’dan ‘Kulübe herkesi almayız’ diyen eski başkan Yarsuvat’a: Galatasaray halkındır, liseci elitlerin değil 

Galatasaray taraftar gruplarından UltrAslan, “Herkesi almayız kulübe. Bunun sebebi Galatasaray’ı daha elit bir kulüp haline getirmektir” diyen eski başkanlardan Duygun Yarsuvat’a yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

‘Galatasaray halkındır, liseci elitlerin değil’ başlıklı açıklamada, Yarsuvat’ın ‘ayrıştırmacı’ sözlerinin Galatasaray’ın sorunlarının temelini bir kez daha ortaya koyduğu savunuldu.

‘Dünya gerçeklerinden uzak’

Yarsuvat’ın bu ifadeleriyle dünya gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu ispatladığı öne sürülen açıklamada, Avrupa’nın ‘elit’ futbol kulüplerinin üye sayılarına dikkat çekildi: “Dünyada “ELİT FUTBOL KULÜPLERİ” olarak nitelenen birçok kulübün ÜYE sayısını koruyarak değil, aksine artırarak bu seviyeye geldiği bir gerçektir. Bayern Münih’in 271 Bin, Arsenal’in 225 Bin, Real Madrid’in 207 Bin ve Barcelona’nın 154 Bin civarı üyesi bulunuyor. (Rakamlar değişiklik gösterebilir) Bu ve benzeri kulüpler her sene gelişim gösterip, dünyada ilgi toplarken, çok ciddi üyelik gelirlerinden faydalandığı unutulmamalıdır. Örneğin; Bayern Münih’in, üyelik sisteminden 2015 yılında 11,5 Milyon Euro gelir elde etmesi gibi. Galatasaray’ı ELİT olarak koruduğunu iddia edenler yüzünden, bugün bu kulüplerin arasında yarışma hakkımızı dahi kaybetmiş durumdayız!”

‘Bu yapının Galatasaray’ı düzlüğe çıkarması mümkün değil’

Yarsuvat’ın temsil ettiği zihniyetin, ‘kendilerinin kulübün elitleri olarak kalması için’ Galatasaray’ın çöküşüne göz yummakla suçlandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulübün ELİT kalması değil, KENDİLERİNİN KULÜBÜN ELİTLERİ OLARAK KALMASI İÇİN Galatasaray’ın çöküşüne dahi göz yuman bu zihniyet artık sürdürülemez! İdari – Mali skandalları SÖZDE ELİTLİKLERİNE laf gelmemesi için sümenaltı eden güruhun ve bu yapının Galatasaray’ı düzlüğe çıkarması mümkün değildir! Dünyada 30 Milyon Taraftarı olan bir kulüp, yarısından fazlasının aidat dahi ödemediği 13 Bin kişinin verdiği kararlara mahkum edilmez! 30 Milyon Taraftarı olan bir kulüp 2800 oyla kendine Başkan seçemez!”