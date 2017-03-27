UltrAslan liderinin ‘kehaneti’: Ali Koç başkan olursa Türkiye daha kötüye gider, Aziz Yıldırım’ı destekliyorum

Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin, Fenerbahçe’de adaylığını açıklayan Ali Koç’un başkan olması durumunda Türkiye’nin daha kötüye gideceği kehanetinde bulundu.

‘Türk devletinin cesareti varsa Koç ailesinden hesap sorsun’

Beyaz Futbol canlı yayınında yaptığı açıklamada, Koç ailesini üç büyük kulübü ele geçirmeye çalışmakla suçlayan Şirin, şunları söyledi: “Cemaat olayına 1970’te Vehbi Koç’la Fethullah Gülen’in buluşmasından başlamak lazım. Galatasaray’ı İnan Kıraç, Beşiktaş’ı Rahmi Koç yönetti. Şimdi de Ali Koç Fenerbahçe’ye başkan yapılmak isteniyor. Koç ailesi fubolu ele geçirmek istiyor. Türkiye’yi kim yönetiyor? Bu kulüpleri kim kontrol altına alıyor? Cesareti varsa bu Türk devletinin Koç ailesinden hesap sorsun. Kim bunlar, kimi temsil ediyor bunlar?”

‘Ali Koç başkan olursa Türkiye daha beter kötüye gider’

Program yorumcularından Abdülkerim Durmaz’ın, “İnşallah Sebahattin Şirin kardeşimizin dediği olur, Ali Koç başkan seçilir” sözleri üzerine, “O zaman Türkiye daha beter kötüye gider” diyen ultrAslan lideri, Türkiye’nin birliği bütünlüğü için Aziz Yıldırım’ı desteklediğini açıkladı.

‘İzmir Marşı kimsenin tekelinde değil’

Basketbol salonlarında bir gelenek halini alan ve statlara da sıçrayan İzmir Marşı’nın kimsenin tekelinde olmadığını dile getiren Şirin, “İzmir Marşı’nı biz kendi stadımızda da söyledik. Başka salonlarda da söylüyoruz. Yalnız İzmir Marşı’ndan birileri bir şey çıkartıp bizi ‘Hayır’cı’ diye göstermesin. Bizi alet etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.