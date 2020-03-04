‘Ultra zenginler’e 31 bin kişi katıldı

Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’ın raporuna göre, 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip ultra zenginlerin sayısı geçen yıl yüzde 6 artışla 513 bin 244’e yükseldi. ‘Ultra zengin’ sınıfına katılanların küresel borsalardan ve artan emlak fiyatlarından yararlandığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Ultra zenginlerin sayısının 513 bin 244’e yükselmesi, dünya çapında İzlanda, Malta veya Belize’nin nüfuslarından daha fazla ultra zengin olduğu anlamına geliyor.

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Ayrıca raporda Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya’da büyük servetler elde edildiği, ultra zenginlerin sayısının 2024 yılına kadar yüzde 27 artarak 650 bin’e yükselebileceği belirtildi.

Dünya genelinde 30 milyon dolardan fazla serveti bulunan 513 bin 244 kişinin neredeyse yarısı ABD’de yaşıyor.

Servetin büyük kısmı ABD’de toplanıyor

2019 yılının birçok yatırımcı ve emeklilik fonu için ‘çalkantılı bir yıl’ olmasına rağmen, varlıklıların çoğunun kişisel servetleri için bir tampon yıl olduğu da ayrıca hatırlatıldı.

Knight Frank’ın Küresel Araştırma Başkanı Liam Bailey, 240 bin ultra zenginle toplam rakamın neredeyse yarısının ABD’de bulunduğunu, Asya ve Afrika’daki ülkelerde ultra zengin varlığa sahip insan sayısının ise hızlıca arttığına dikkat çekti.

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‘Gelecek beş yılda Asya birçok pazarı geride bırakacak‘

Bailey, “Hindistan, Vietnam, Çin, Malezya’daki zenginliğin nasıl geliştiğini görmek ve ultra zengin sayısının gelecek beş yıl içinde diğer birçok pazarı geride bırakacak olması oldukça dikkat çekici. Bunun küresel emlak piyasasını nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak” ifadelerini kullandı.

Rapora göre, Hindistan’da geçen yıl 6 bin olarak belirlenen ultra zengin sayısının gelecek beş yıl içinde yüzde 73 artması bekleniyor. 764 ultra zengine sahip Mısır’ın en hızlı büyümeyi göstereceği ve bu sayının 2024 yılına kadar yüzde 66 artması bekleniyor.