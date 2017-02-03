Ülkücülerin ‘Hayır’ cephesindeki kanalı Üç Hilal: MHP bu sistemle yok olup gider

MHP’de genel başkan adayıyken parti yönetimince ihraç edilen Sinan Oğan, Kanal 3 Hilal adında bir televizyon kanalıyla referanduma götürülecek ‘başkanlık sistemi’ne ‘Hayır’ kampanyası başlattı.

İnternet üzerinden yayın yapan Kanal 3 Hilal’de konuşan Oğan, anaakım medyanın iktidar baskısıyla kendilerini uyguladığı ambargoyu mütevazı şartlarda kurdukları kanalla yıkacaklarını belirtti.

Oğan, başkanlık sistemine ‘Ülkücülerin’ ‘Hayır’ dediğini belirterek, hedeflerinin MHP’yi, cumhuriyeti, parlamenter sistemi yaşatmak, tek adam rejimine engel olmak olduğunu söyledi.

Oğan, “MHP’nin iktidara gelmesi, parlamenter sistemle mümkündür. Biz MHP’nin iki partili sistemle yok olup gitmesini değil, parlamenter sistem içerisinde iktidar olmasını istiyoruz. MHP bugün ne sebeple olduğunu anlamadığımız bir şekilde başkanlık sistemini savunuyor” dedi.

‘Bahçeli’yle köprüyü geçene kadar iyi’

Oğan, başkanlık sistemine neden karşı çıktıklarını da şöyle anlattı: “Bu hükümet yola çıktıklarını, yolda bulduklarıyla sık sık değiştirdi. Sayın Bahçeli’yle, Erdoğan’ın Yıldırım’ın arası gayet iyi, köprüyü geçene kadar da iyi olacaktır. Ama ondan sonra söylenecek ilk söz şu olacaktır: Sayın Bahçeli beni kandırdı, bu süreçte Kürt kardeşlerimi ihmal ettim. Kürt kardeşlerimden kasıt HDP milletvekilleri ve HDP olacaktır. Dün olduğu gibi çözüm sürecini başlatıp, MHP’yi elinin tersiyle itecektir.”

Oğan, videolu mesajını, “Türkiye’nin hayrı için biz ‘Hayır’ hareketini başlattık, Türkiye’nin ‘Hayır’lı günlerinde yeniden buluşmak üzere” diye noktaladı.