Ülkücüler ‘Rabia heykeli’ne öfkeli: Kimse buraya bu ucubeyi dikemez

Düzce Ülkü Ocakları, belediyenin diktiği ‘Rabia heykeli’nin kaldırılmasını istedi: “Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. İster kendi cebinden yapsın, ister belediyenin kasasından yapsın, hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez.”

Düzce belediyesi, Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde yeniden düzenlenen kavşağa ‘Rabia heykeli’ yapmıştı.

AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Keleş , “15 Temmuz’da yaşadığımız darbe sendromundan sonra, bazı şeylerin artık bu ülkede olamayacağını ortaya koyacak bazı sembollere ihtiyacımız var” demişti.

Heyekli bayrakla kapattılar

Ülkü Ocakları üyeleri, Anıtpark’ta toplanıp heykelin bulunduğu kavşağa kadar ‘Bozkurt Türk’ün milli sembolü’ diye slogan atarak yürüdü. Ülkücüler, heykeli Ülkü Ocakları bayrağıyla kapattı.

Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Gülaçtı, Arapça’da ‘dört’ anlamına gelen Rabia işaretinin milli kültüre empoze edilmeye çalışıldığını savundu.

“Biz ne tek devlete, ne tek bayrağa, ne tek millete, ne de tek vatana karşıyız” diyen Gülaçtı, şöyle devam etti: “Bir kere bu ülkücülerin evveliyatından beri seslendirdiği bir şeydir. Biz bunun yanına tek dili de ekliyoruz. Ancak bizim karşı çıktığımız Mısır’daki ayaklanmadan sonra Müslüman kardeşlerin işareti olan Rabia işaretinin bizim milletimize milli bir sembol olarak empoze edilmesidir.”

‘Düzceliler ve Türk milleti arasına sokulan nifak’

Düzce belediye başkanının milli bir sembol yapacaksa ‘Bozkurt’ veya ‘çift başlı kartal’ yapması gerektiğini söyleyen Gülaçtı, “Rabia bizim sembolümüz değildir. Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. İster kendi cebinden yapsın, ister belediyenin kasasından yapsın, hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez” dedi.

Heykeli, ‘Düzceliler ve Türk milleti arasına sokulan nifak’ diye tanımlayan Gülaçtı şöyle devam etti: “Bugün MHP burada belediye alsa, buraya üç hilali dikse bu millet ne der? Halbuki üç hilal, Türk milletinin sembolüdür. Buraya CHP iktidar olsa, altı oku koysa bu millet ne der? Altı ok Atatürk’ün inkılaplarının sembolüdür. Ona rağmen buraya koyamaz. Ne üç hilal, ne bir siyasi simge burada Düzce’nin ortak değeri olamaz. Bu siyasi eyyamcılıktır. Bu yanlışın bir an önce buradan kaldırılmasını talep ediyorum. Gerek hukuki, gerekse diğer alanlarda bunun takipçisi olacağız.”