Ülkücü sınıf arkadaşını öldüren üniversiteliye ağırlaştırılmış müebbet

Kütahya’da ülkücü sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan yerleşkesinde 9 Kasım 2010’da iki grup arasında kavga çıktı.

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Kavgada DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek bıçaklanarak ağır yaralandı. Şimşek hastanede hayatını kaybetti.

Şimşek’in sınıf arkadaşı şüpheli Mehmet Tuğrul gözaltına alındı. Ankara başsavcılığı, cinayetin terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı istedi.

Daha sonra Tuğrul ve 17 kişiye Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tuğrul’la bir tutuksuz sanığın dosyası ayrıldı.

İkili ‘adam öldürmek’ suçundan Kütahya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.

İki suçtan ceza

Mahkeme, tutuklu Mehmet Tuğrul’u Şimşek’i öldürmek suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Ayrıca sanığa örgüt üyeliğinden 12 yıl altı ay hapis cezası da verildi.

Diğer sanık cinayet suçundan beraat ederken, örgüt üyeliğinden aynı cezayı aldı.

Duruşmayı izleyen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, “Yedi yıl süren dava sonucunda adalet tecelli etti ve ülküdaşımızı şehit eden terör örgütü hainlerden biri müebbet, diğeri 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı” dedi.