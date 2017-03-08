‘Ülkücü işini yarım bırakmaz’: ‘Hayır’cı Özdağ ve Halaçoğlu’nun etkinliğine saldırı

MHP’den ihraç edilen Ümit Özdağ ile MHP’li vekil Yusuf Halaçoğlu’nun Mersin’de katıldığı etkinliği basan saldırganlar, MHP lideri Devlet Bahçeli lehine slogan attı.

Eski MHP’li Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”





Yeniçağ’ın haberine göre Yaklaşık 30 kişilik grup Mersin’in Silifke ilçesinde 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ çalışması yürüten Özdağ ile Halaçoğlu’nun etkinliğini ‘bastı.’

30 kişilik grup Bahçeli lehine sloganlarla salona zorla girerken kürsüyü de işgal etti. Saldırı başladığı sırada henüz konuşmalarına başlamayan Özdağ ve Halaçoğlu, yerlerinden kalkmayarak soğukkanlı bir tavır sergiledi.

Özdağ ve Halaçoğlu’nu dinlemeye gelenler saldırganlarla herhangi bir fiziksel temastan kaçınırken kürsüyü işgal eden grubun kürsüdeki sandalyeleri izleyicileri fırlattıkları görüldü.