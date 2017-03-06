Ülkü Ocakları’ndan 10 eski genel başkan ‘Hayır’ dedi

Ülkü Ocakları’nda genel başkanlık yapmış 10 isim, anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıkladı.

İstanbul’da bir araya gelen, 1980 sonrası Ülkü Ocakları’nda başkanlık yapmış Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk, 16 Nisan’daki referandum için toplantı düzenledi.

MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, ‘Türk milletinin egemenliğin bir kişiden alınıp millete verilmesi için ödenen bedelleri unutmaması’ gerektiğini söyledi.

‘Millet, ‘tek adam’dan büyük’

Egemenliğe ve özgür bir geleceğe sahip çıkmak için bugün ‘Hayır’ denmesinin yeteceğini, geç kalınması durumunda ise ‘çok daha fazlasının yetmeyeceğini’ savunan Kaya, şunları kaydetti: “Karakterinde tarafsızlık olmadığını söyleyenler ve ‘Cumhurbaşkanı tek adam olacak’ diyenler, milletin tek adamdan büyük olduğunu anlasınlar diye, bizler; 80 sonrası görev yapmış 10 eski ocak genel başkanı olarak, ülkücü tavrımız gereği referandumda ‘Hayır’ diyeceğiz.”

Kaya, herkesten ‘Hayır’ demesini istedi.

Mevcut başkan ‘Evet’çi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, eski başkan Müsavat Dervişoğlu’nun referandumda MHP’li seçmenin yüzde 75’inin ‘Hayır’ diyeceğini söylemesine tepki gösterip “Ülkü Ocakları bilge lider Sayın Devlet Bahçeli Bey’in yanındadır” demişti.