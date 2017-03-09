Ülkü Ocakları başkanından, ‘Hayır’cı seleflerine tehdit: Pahalıya mal olur

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceklerini açıklayan Ülkü Ocakları’nın eski başkanlarını tehdit etti: “Ateşle oynamasınlar, kendilerine çok pahalıya mal olur.”

İstanbul’da bir araya gelen, 1980 sonrası Ülkü Ocakları’nda başkanlık yapmış Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk, 16 Nisan’daki referandum için düzenledikleri toplantıda ‘Hayır’ diyeceklerini açıklamıştı.

Rize’de konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, eski başkanları hedef aldığı konuşmasında ‘Hayır’cı ülkücülerin ‘terör örgütünü destekleyen’ medya organları tarafından kullanıldığını savundu.

“Rize’den bu kendinizi bilmez densizlere seslenmek istiyorum” diyen Kılavuz, eski başkanları şu sözlerle tehdit etti: “Kendini ağa, paşa, ağabey, abla, emmi, dayı ve benzeri sıfatlarla piyasaya çıkan kendinizi bilmez densizlere ‘Aklınızı başınıza alın’ diyorum. Ülkü Ocakları’nın söz sahibi ocak başkanlarıdır. Siyasete Ülkü Ocakları’nı malzeme etmenize asla izin vermeyiz. Ülkü Ocakları adına konuşamazlar. Kendilerine çeki düzen versinler. Ateşle oynamasınlar, arı kovanına çomak sokmasınlar. Kendilerine çok pahalıya mal olur. Gereken neyse gerektiği şekilde davranacağımızdan şüpheniz olmasın.”