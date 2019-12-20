Ülkesinin ormanları yanarken Hawaii’ye tatile giden Avustralya başbakanı özür diledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ülkesinde eylül ayında başlayan orman yangınları sürerken ABD’nin Hawaii eyaletine tatile gittiği için özür diledi.

Fotoğraf: Reuters

Hafta içinde tarihinin en sıcak iki günü kayda geçen, aşırı sıcağın neden olduğu yangınlar söndürülmeye çalışırken tatile giden Morrison’a tepki ve kınama yağdı.

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Bunun üzerine Morrison’dan açıklama geldi: “Bu süreçte ailemle tatile çıkarak yangınlar nedeniyle mağdur olan ve söndürmek için mücadele eden Avustralyalıları üzdüğüm için çok özür dilerim.”

Ülkenin bazı eyaletlerinde acil durum ilan edilmesine neden olan yangınlarda sekiz kişi hayatını kaybetti, 700’ü aşkın ev hasar gördü ve milyonlarca hektarlık alan kül oldu.

Yeni Güney Galler Eyaleti başta olmak üzere birçok eyalette hayat felç oldu.