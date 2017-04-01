Ülker’in 1 Nisan temalı ‘kardeşlik’ reklamı, ‘darbe’ye yoruldu: ‘Soruşturma başlatıldı’

Ülker’in 1 Nisan’a özel hazırladığı ‘kardeşlik’ temalı reklam filmi, iktidara ‘kumpas’ olarak algılandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen firma, 1 Nisan’a özel olarak kardeşler arasındaki şakaları konu aldığı bir reklam filmi yayınladı. Filmde küçük kardeşlerin büyüklerinden şaka yoluyla ‘intikam’ alışı konu ediliyor, “Zordur kardeş hayatı, şimdi hesaplaşma zamanı” deniliyordu.

Reklam filmi yayınlanmasının ardından bir anda büyük tepki çekti. ‘Küçük kardeş’ temasını Gülen Cemaati’ne yoran sosyal medya kullanıcıları, Ülker’in yeni bir darbeyi ima ettiğini savundu. Öyle ki, reklamın nasıl subliminal mesajlar içerdiğine yönelik onlarca video hazırlandı.

Ülker’den zorunlu açıklama geldi

En sonunda firma Twitter üzerinden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ülker, reklamın aile bireyleri ve özellikle kardeşler arasındaki tatlı rekabeti konu aldığını, masum bir şaka günü reklamı olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

Ardından 1 Nisan için hazırlanmış video yayınlandı.

İşte kampanyanın aslı, nasıl saptırmışlar hayret, gerekli tedbir alınacak. pic.twitter.com/rXs38CE49w — Ülker (@Ulker) March 31, 2017

Ülker’in sahibi Murat Ülker de, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “Kumpası kuranlar hak ettiklerini bulacaklar” diye yazdı.

Yurtdışındayım.Şimdi duydum.Haber verenlere teşekkürler.Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar.Milletimizin yanındayız. — Murat Ülker (@MU_ULKER) March 31, 2017

AKP’li vekil: Soruşturma başlatıldı

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, reklam filmi hakkında soruşturma başlatıldığını iddia etti.

“O aşağılık reklam İÇİN emin olunuz YARGI HAREKETE GEÇECEK VE İNCELEME BAŞLATILACAK KARDEŞLERİM. Adalete hesap verecekler” diyen Külünk, ardından şunları yazdı: